"الشباب للتنمية ببورسعيد": الإرهاب الخسيس لن ينال من عزيمة مصر

أدان مجلس الشباب المصري للتنمية ببورسعيد، العدوان الأسود الغادر الذي استهدف أبناء مصر من أبطال الشرطة في العريش، شمال سيناء، قائلا إنهم استشهدوا في ساحة الشرف والفداء دفاعًا عن الوطن.

وقال محمد سيف النصر، مشرف قطاع القناة بالمجلس، في بيان، اليوم، إن الإرهاب الخسيس لن ينال من عزيمة مصر وتصميمها لتطهير أرض مصر من دنس الإرهاب، ومهما حاولت القوي المعادية النيل من عزيمة وتماسك الشعب المصري فلن تستطيع، وسوف تستمر مسيرة التنمية، مهما كلفتنا من ثمن غال، وكل إنسان في مصر مستعد لتقديم الروح دفاعًا عن استقرار وأمن الوطن.

وأضاف أن من يستهدف مواطن في صباح العيد ماهو إلا شيطان جبان لا يعرف للرجولة طريق.

وقدم مسؤول قطاع القناة، التعازي للشعب المصري بأكملة ولأسر الشهداء، داعين المولى سبحانه وتعالى، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلحقهم بالشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ مصر من كيد الكائدين وشرور الحاقدين.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر أمس الأربعاء، كمينًا أمنيًا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.