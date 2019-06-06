قبل نهاية يونيو.. بدء إنشاء سوق حضاري بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، البدء في إنشاء السوق الحضاري بمدينة الغردقة، قبل نهاية الشهر الجاري، بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الدراسات استمرت مع المكتب الاستشاري، عامًا كاملاً، لإنشاء هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في البحر الأحمر، والذي يليق بمدينة الغردقة السياحية، وتتكلف المرحلة الأولى منه 75مليون جنيه، مضيفًا أنه سيكون طفرة كبيرة في التسوق وسيضع مدينة الغردقة الساحلية في مقدمة المدن السياحية.

وأشارعبدالله إلى إنشاء سوق حضاري بمعنى الكلمة يستمتع بها المواطن خلال التسوق، ويكون منتزهًا أثناء عملية التسوق، وسيضم كل ما يحتاجه المواطن من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وأيضًا المواد الغذائية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التي تنشأها محافظة البحر الأحمر، وجار العمل على إنشاء العديد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة، منها شواطيء عامة ومشروعات قومية تفيد شباب هذه المدن.