واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت المصادر المطلعة على المفاوضات، أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أُرسلت إلى الكونجرس الأمريكي، وطلب الأربعة عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين للحديث عن الصفقة.

وقالت ثلاثة مصادر، إن الصفقة المحتملة تشمل 108 دبابات من طراز أبرامز، تنتجها شركة جنرال دينامكس بنحو ملياري دولار بالإضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات، بحسب "سكاي نيوز".

وعلى مدى عدة سنوات، كانت تايوان تسعى إلى تحديث عتادها من الدبابات الأمريكية الصنع والذي يشمل دبابات من طراز إم 60 باتون، والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لاستعادة الجزيرة إليها.