شيع الآلاف من أهالي قرية المنشية الجديدة، التابعة لقرية المسين مركز الدلنجات محافظة البحيرة، اليوم، جثمان ابن القرية الشهيد جندي خليل عيد يوسف راشد، الذى ارتقى إلى ربه، خلال أدائه الواجب الوطني، مع عدد من الشهداء من رجال القوات المسلحة، في الهجوم الإرهابي الذى تعرض له كمين البطل 14 بمدينة العريش في شمال سيناء، أمس الأربعاء، أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتقدم جنازة الشهيد، اللواء دكتور محمد المجبر، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، والقيادات التنفيذية والشعبية، ومحمد عمارة، ومحمد الدامي، عضوا مجلس النواب، وأهالي مركز الدلنجات، وعائلة وزملاء وأصدقاء الشهيد، وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب الأسود والجماعات المتطرفة، منها "لا للإرهاب"، و"الإرهاب عدو الله"، و"لا إله إلا الله"، و"الشهيد حبيب الله".

وقدم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا وشرطة. وقال أهل الشهيد إننا نقدم ابننا البطل فداء لمصر، وأن هذا العمل الإرهابي الخسيس، لن يزيدنا إلا قوة وعزيمة، في مواجهة الإرهاب الأسود.