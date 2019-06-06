وجه الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف متابعة المستشفيات والوحدات الصحية، على مستوى المحافظة، للتحقق من تقديمها خدمات جيدة للمواطنين، بجانب الانضباط الإدارى للعاملين.

وفي هذا السياق، فاجأ اليوم الخميس، الدكتور عماد حمدي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، يرافقه الدكتور مصطفى حنيش مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار، ويسري ياسين من الفريق الإشرافي بالإدارة، مستشفي حميات كفر الدوار، لمتابعة الانضباط الإدارى للعاملين بالمستشفى، والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمرضى.

وتابع مدير الشؤون الوقائية، أقسام الاستقبال والعيادة والصيدلية والأقسام الداخلية والمعمل والمطبخ وحجرة البزل، كما تفقد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى، واطمأن على انضباط العاملين بالمستشفى.