حصل فيلم "الممر" على إيرادات بلغت 2 مليون و920 ألف و888 جنيها منذ عرضه، وفق قائمة بإيرادات أفلام العيد، والتي نشرها المنتج وليد منصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية، في المرحلة الزمنية من 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وأبطال الفيلم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، شريف ومنير، ومخرج الفيلم شريف عرفة.

والفيلم يعرض في سينمات "فوكس، صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما كوزموس، سينما أمريكانا بلازا، سينما الهرم، سينما سيتي ستارز، سينما كايرو فيستيفال، سينما مول العرب، سينما جالكسي، سينما بندر، سينما جولف سيتي، سينما داندي مول، سينما الماسة، سينما كوزموس، سينما داون تاون، سينما سيتي مول".