أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن فعاليات قوافل العمل الحر"FreelanceMe IT Tech Tour"، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 يونيو بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتبدأ القافلة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 4:30 عصرًا، حيث تهدف إلى تعليم المشاركين المهارات المختلفة لمساعدتهم في عرض مشروعاتهم، والتطوير من مهارات العرض والتسويق والتواصل مع العملاء.

كما تشمل القوافل كيفية عمل portfolio لجذب العملاء، وكذلك توفير فرص عمل لشباب freelancer في مجالات مختلفة.

ويمكن تسجيل الاشتراك في الفعاليات من خلال استمارة المشاركة.