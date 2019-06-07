حملات مكثفة لضبط مخالفات مكبرات الصوت بالمساجد.. وعقوبات مشددة

كلفت وزارة الأوقاف، التفتيش العام، بتكثيف حملاته على المساجد، لرصد أي مخالفة في استخدام مكبرات الصوت.

وطبقًا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، تقتصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة، وأن تكون على قدر الحاجة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إنه "جرى التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بالتنبيه مجددًا على جميع العاملين بالمساجد، كل في نطاق عمله، بالالتزام بهذه التعليمات، وأخذ توقيعهم بالعلم على هذا التنبيه والتحذير، لأن عقوبة المخالفين ستكون شديدة ورادعة، مع تكليف رئيس قطاع مكتب الوزير بالتوسع في تركيب أجهزة الأذان الموحد بعد نجاحها في المساجد التي تم تركيبها بها".