يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي فى كفر الشيخ، غدا، منهم 13 طالبا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، في 69 لجنة منتشرة في 13 إدارة تعليمية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت في استقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن محافظة كفر الشيخ، جرى تجهيزها ومراعاة أن تكون قريبة من لجان الثانوية العامة والأسواق وتوفير احتياجات الملاحظين وتشكيل لجان للمرور عليها بكفرالشيخ.

وراعت وكيل الوزارة في اختيارها للاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لكل المشاركين في الامتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان في تلك المدن.

وشددت على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما اختارتها وكيل الوزارة لتكون قريبة من اللجان لمراعاة راحة السادة المشاركين في الامتحانات.

وخصصت 6 استراحات منها 5 للرجال واستراحة للسيدات بمدينة كفر الشيخ، وخصصت 3 استراحات بمدينة سيدي سالم، وبلطيم استراحتين، وببرج البرلس استراحتين، وببيلا استراحتين، وبالرياض استراحيتين، وبمدينة فوه استراحتين، وبمدينة قلين استراحتين، وبمدينة مطوبس استراحتين، وبمدينة دسوق استراحتين، وبمدينة الحامول استراحتين.

وأضافت أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، يتابع بدقة كافة الإجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتنفذ بدقة كافة التعليمات، فتم مراعاة قرب الاستراحات من مناطق قريبة من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح وجميع الأجهزة والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات وغيرهم من المستلزمات.

واطمأنت على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى لتتناسب مع مكان المشاركين، كما وفرت أسرة منفردة تكفي كل المشاركين، كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات.

وقالت وكيل الوزارة، إنها خصصت لجان في المديرية والإدارات التعليمية وكلفتهم بالمرور اليومي على الاستراحات وتواجد عدد منهم بها للعمل على راحة المراقبين والملاحظين وتوفير كل احتياجاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الامتحانات وتعريفهم بمواقع اللجان التي سيراقبون بها لتسهيل مهمة انتقالهم لها والعودة.