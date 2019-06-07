نفذت الأجهزة التنفيذية قرارات الإزالة الصادرة لعدد (198) حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 38 ألفا و573 مترا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.