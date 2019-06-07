10 آليات جديدة لرفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج الجامعى

أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته اليوم بالمستشفى الجامعى عدد من القرارات الإدارية المنظمة للعمل داخل المستشفي، وذلك لتقديم خدمة افضل للمرضي، من خلال رفع كفاءتها، ومواجهة أي قصور قد يؤثر علي سير العمل بها.

وقال رئيس الجامعة، إن المستشفي تخدم قطاع عريض، حيث يتردد عليها مواطني محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعي جاهدة لتطوير العمل داخل الاقسام المختلفة.

وجاءت القرارات والآليات الإدارية التى أصدرها رئيس جامعة سوهاج للنهوض بالخدمات التي تقدمها المستشفي الجامعي كالتالي:

- عدم السماح لغير المرافقين بالبقاء داخل المستسفي بعد الساعة السابعة مساء، مع التنبيه علي أفراد الأمن لتنظيم دخول المرافقين مع المرضي.

- تكليف ٧ نواب إداريين بصلاحيات كاملة، للاشراف علي العمل بقسم الإستقبال علي مدي أيام الاسبوع.

- التواجد الدائم، وعلي مدار اليوم للمدرسين المساعدين بالإستقبال، وذلك لاقسام الحراجة والعظام والمخ والأعصاب والقلب والصدر والباطنة.

- توفير المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية لمرضي العظام والتجميل والمخ والاعصاب، من خلال "شركة الجمهورية" لمنع الاستغلال من الشركات والمكاتب الآخري، علي أن يتم تغطية تكلفتها من خلال العلاج علي نفقه الدولة والتامين الصحي والتعاقدات.

- توفير جميع الاحتياجات من الأثاث المكتبي، والآسرة وكراسي نقل المرضي لاقسام المستشفي، لراحة الأطباء والتمريض والمرضي، مع تشكيل لجنه لفرز وبيع الكهنة والمخلفات وفقا للقانون.

- البدء الفوري في التعاقد لشراء وتركيب الاسانسيرات لقسم النساء والتوليد.

- توفير مبلغ ٢٥ مليون جنيه من موازنة العام المالي الجديد لشراء اجهزة ومعدات لاقسام الطوارئ، والحالات الحرجة، والعنايات المركزة، مع استكمال اجهزة التخدير واقسام الجراحات.

- استكمال توزيع عمال النظافة من خلال الشركة المتعاقد معها، علي يتم الدفع بعدد ٩٠ عامل لمبني الحراحات و١٢٠ عامل للمبني المجاني، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك لاستكمال اعمال النظافه بالمستشفي.

- منع النقل أو الانتداب للهيئة التمريضية لحين توافر الاعداد المناسبة.

- مخاطبة وزارة الصحة لزيادة أعداد المكلفين من خريجي كلية التمريض للعمل بالمستشفي.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان نعمان القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفي، الدكتور أحمد جابر مدير الاستقبال.