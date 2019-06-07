لطلاب الثانوية.. طريقة الإجابة الصحيحة في امتحان اللغة العربية غدا

تنطلق امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، غدا، حيث يبدأ الطلاب الامتحانات بأداء امتحان اللغة العربية، ونشرت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي نموذج لأسئلة الامتحان، ليكون مرشدًا للطلاب للمراجعة.

ووضعت الوزارة عدة نصائح للطلاب قبل الإجابة على الامتحان، وهي كالتالي:

1- اقرأ التعليمات جيدًا، سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة.

2- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه بعناية قبل البدء في إجابته.

3- استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

4- عند إجابتك على الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

5- يتم تقييم فِكَر موضوع التعبير "العناصر" من خلال الفقرات الست، وما تكتبه من عناصر هو مسودة خاصة بك، ولا تحاسًب على تركها.

6- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب عن (أ) أو (ب) فقط.

7- عند إجابتك بأكثر من إجابة في الأسئلة المقالية، سيتم تقديرها، ولكن سيتم رصد درجات الإجابة الأولى فقط.

8- عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد:

- إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت الإجابة الصحيحة، تحسب الإجابة الصحيحة.

- إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وأجبت الإجابة الخطأ، تحسب الإجابة الخطأ.

9- في حالة أسئلة الاختيار من متعدد، إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة، تعتبر الإجابة خطأ.

10- عدد أسئلة كراسة الامتحان 50 سؤالًا.

11- عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة.

12- تأكد من ترقيم الأسئلة تصاعديًا، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان.

13- زمن الاختبار 3 ساعات.

14- الدرجة الكلية للاختبار 80 درجة.

ويمكن الاطلاع على نموذج الامتحان كاملًا من هنـــــــــا.