تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، بالشراكة مع مؤسسة "نداء العدالة"، وبدعم من مجموعة الشباب والسلم والأمن بالشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة "GPPAC" الملتقى الوطني الليبي حول الشباب والسلم والأمن بتونس، المقرر عقده السبت 22 يونيو الجاري، بتونس العاصمة.

وقالت المنظمة، في بيان قبل قليل، إن "الشباب الليبي يشكل قرابة 60% من عدد السكان، ما يشكل فرصة عظيمة للاستفادة من طاقات الشباب الليبي في بناء السلام، وإنهاء النزاع الدائر في أنحاء البلاد".

وأضافت المنظمة، أن الملتقى الوطني للشباب الليبي فرصة للتشاور بين الشباب الليبي وصناع القرار من الحكوميين والفاعلين الإقليميين والدوليين، والخبراء في مجال بناء السلام حول كيفية تعزيز دور الشباب الليبي في بناء السلام وإنهاء النزاعات.

وأوضحت أن الملتقى يتضمن مجموعات عمل تفاعلية للخروج بتوصيات محددة سيتم تقديمها للفاعلين علي الساحة الليبية، مثل المسؤولين الحكوميين وبعثة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وسيختتم الملتقي بإطلاق إعلان تونس حول الشباب وبناء السلام في ليبيا.

يناقش الملتقى بالاضافة إلى اجتماع الخبراء الذي سيسبق الملقى المحاور الرئيسية التي يقوم عليها قرار مجلس الأمن 2250، وهي:

1: مشاركة الشباب في صنع القرار وتحديد الحصص لتمثيل الشباب في الانتخابات المقبلة.

2: الشراكة وتفاعل الشباب مع الحكومة ومشاركة الشباب في الشؤون العامة.

3: الحماية وتفعيل آلية لحماية المدنيين، بمن فيهم الشباب، من النزاع المسلح.

4: الوقاية وتمكين الشباب من تطوير أنشطة لبناء بيئة ترفض التطرف والإرهاب وتعزز ثقافة التسامح وقبول الآخر.

ويهدف الملتقى وفقا لبيان المنظمة إلى وضع توصيات لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250، وتأكد من وضع تلك التوصيات على جدول أعمال المنتدى الوطني المقبل، وتشجيع الشباب الليبي على لعب دوره والمشاركة في وضع خطة للوصول إلى الأمان والاستقرار.

ويهدف كذلك لضمان وضع تدابير وإجراءات لإعادة تأهيل الشباب المرتبطين (بالجماعات المسلحة) وإيجاد وظائف لهم، ووضع مبادئ توجيهية تراعي الفوارق بين الجنسين لتعزيز مشاركة الشباب.