تمكن ملاحظون بمدرسة الشهيد لطفي العشري بيلا في مركز بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 3 طلاب بحوزتهم تليفونات محمولة محاولين الغش، وتم تحريزها وتحرير محاضر لهم.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن امتحان اللغة العربية مر بهدوء، ولم نتلق أي شكاوى، ولا توجد أي حالات غش سوى ضبط التليفونات المحمولة مع 3 طلاب بهذه اللجنة، وهذا قصور من رؤساءها لكن جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجان شهدت تواجدا أمنيا على أعلى مستوى ولم نرصد أي شكاوى من الطلاب من صعوبة الامتحان حتى الآن.