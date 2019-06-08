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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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هل يجري الأزهر تحاليل مخدرات لطلاب الثانوية قبل دخول الجامعة؟

هل يجري الأزهر تحاليل مخدرات لطلاب الثانوية قبل دخول الجامعة؟

القضاء يعلق بناء المطار الجديد في مكسيكو

القضاء يعلق بناء المطار الجديد في مكسيكو

وزير الخارجية الألماني يصل العراق ضمن جولة شرق أوسطية

وزير الخارجية الألماني يصل العراق ضمن جولة شرق أوسطية

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة امتحانات "العربي"

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة امتحانات "العربي"

"نحو رفع مستوى الخدمة العلاجية".. ورشة عمل لخريجي كليات العلاج الطبيعي

"نحو رفع مستوى الخدمة العلاجية".. ورشة عمل لخريجي كليات العلاج الطبيعي

غدا.. النواب يصوّت نهائيا على مجموعة من القوانين ويناقش بعض الاتفاقيات

غدا.. النواب يصوّت نهائيا على مجموعة من القوانين ويناقش بعض الاتفاقيات

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