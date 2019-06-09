أعلنت شركة أمان لخدمات التقسيط وتمويل المشروعات، تفاصيل أيام التوظيف المفتوحة بعدد من المحافظات والتي نستعرضها على النحو التالي:

- يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 يونيو من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا في المعادي - صقر قريش شارع فلسطين، أمام مكتب تموين العرائس- مبنى 565 - الدور الثاني.

الوظيفة: أخصائي تمويل محافظة الجيزة "المنيب - فيصل".

مسؤوليات ومهام الوظيفة

- العمل ميداني 80%.

- مسؤول عن تمويل المشروعات الصغيرة.

- شرح أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة وعن الشروط والضوابط والسياسات المتبعة.

- تقديم المساعدة للعملاء بتوفير النماذج لهم وإرشادهم إلى استيفائها وإلى إعداد المستندات التي ترفق بها.

- تقديم التوصيات بشأن الموافقة على طلبات التمويل والمبلغ المقترح الذي يتناسب مع سياسات التمويل والغرض من التمويل وقابلية المنشأة للنمو وكذلك التوصية بمدة السداد.

- مراقبة ومتابعة أداء المنشآت بعد صرف التمويل للتأكد من صرف التمويل في الغرض المخصص له.

متطلبات الوظيفة

- السن من 22 إلى 32 عامًا.

- مؤهل عالي.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

مميزات الوظيفة

- تأمين على الحياة.

- توفير بدل مواصلات.

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

- الراتب قابل للزيادة بحسب تحقيق التارجت.

- العمل ثابت من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، والجمعة والسبت إجازة.

الوظيفة: بروموتر مسؤول مبيعات داخلي

متطلبات الوظيفة:

- 5 أيام عمل و يومين إجازة متغيرين أسبوعيا أو شهريًا.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- مسؤول عن المبيعات داخل الفرع.

شروط التقديم

- يجب أن يكون خريج معهد أو كلية 4 سنوات.

- حديثي التخرج أو بحد اقصى 29 عامًا.

- ذكور وإناث.

- الخبرة لا تقل عن عامين.

المحافظات: بورفؤاد - بني سويف- بني مزار- بنها- ميت غمر- القاهرة والجيزة "مصرالجديدة- مدينة نصر- المقطم- السيدة زينب- المنيل- القاهرة الجديدة- المعادي-حلوان- المطرية- الزاوي- حلمية الزيتون- شبرا- المهندسين- الدقي الهرم- فيصل- المحطة- ساقية مكي- العمرانية- سكة الوايلي- الدمرداش- الحوامدية".

مميزات الوظيفة

- خدمة تقسيط مميزة على منتجات أمان للموظفين، وتأمين على الحياة وتأمين صحي واجتماعي براتب 2500 جنيه، فضلًا عن عمولات بناء على المبيعات.

- يوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري في المنصورة من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، بمنطقة المشاية السفلية - شارع صابر الأشقر أمام ملاهي بيبو لاند في المنصورة.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف خزن "محافظة الدقهلية"، ويشترط خبرة سابقة بالتمويل متناهي الصغر.

2- أمين خزينة "فرع المنصورة".

3- أخصائي ائتمان من سكان المناطق الآتية: "الخط الفرنساوي- المنصورة- ميت الكرما- الطويلة- ميت بدر خميس خط طناح- محلة دمنة- سلكا- نقيطة- منية سندوب- طلخا- السنبلاوين وأريافها- دكرنس وأجوارها- بلقاس وأجوارها- شربين".

4- رئيس مجموعة أخصائيين من سكان المناطق الآتية: "المنصورة- دكرنس- بلقاس"، ويشترط خبرة سابقة بالتمويل متناهي الصغر.