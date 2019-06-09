قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ منظمة هيومان رايتس ووتش "مسيسة"، وكثيرون يعلمون أنّ هذه المنظمة تشارك في هدم كثير من أنظمة الدول. وذلك تعقيبا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن منظمة هيومان رايتس، إذ وصف التقرير الصادر مؤخرًا عن الأوضاع في سيناء، بأنّه "لا يمكن أنّ يصدر إلا من خلال منظمة إرهابية".

وأضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة بعض مشروعات القوانين: "اعتدما على هذه التقارير من تلك المنظمات، ونرفض المساس بوطنية أهالي سيناء".

بدوره، أكد عبدالعال أنّ الكثير من الدول لا تعبأ بتقاريرها، وتسعى لهدم الكثير من الدول بسبب انحيازها للإرهاب، موضحا أنّ المشكلة تتمثل في من يمدون هذه المنظمة بالمعلومات المغلوطة، سواءً من الداخل أو الخارج.

وتابع رئيس البرلمان أنّ كل شرفاء العالم لا يعتدون بتقارير هذه المنظمات التي تسعى في الأساس لهدم استقرار العديد من الدول، لافتا إلى أنّ أهالي سيناء شرفاء ومخلصون لمصر، وكان لهم العديد من المواقف التي تثبت ذلك، وهم ظهير قوي للقوات المسلحة والشرطة المدنية، موجّها رسالة لبكري، قال فيها: "لا تضيّع وقتك في قراءة تقارير مثل هذه المنظمات".