تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، غدا، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2019، بمقر الأكاديمية العربية في أبي قير بالإسكندرية.

وقالت الأكاديمية، في بيان اليوم، إن الاحتفالية تأتي في إطار دور الأكاديمية في مجال التنمية المستدامة، تحت عنوان "حماية البيئة ومكافحة تلوث الهواء" تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بالتعاون مع مشروع "دعونا نهتم بالكوكب" IIMSAM العالمية.

وتتضمن الاحتفالية تقديم عروض وتكريم أفضل مشروعات تحسين جودة الهواء، وتسليم جواز السفر الدبلوماسي لملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، وتتويجها سفيرة للنوايا الحسنة ويصاحب الحفل معرض لمشروعات حماية البيئة.