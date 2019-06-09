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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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عبدالعال يستمع لعدد من البيانات العاجلة للحكومة حول أزمات مياه الشرب

عبدالعال يستمع لعدد من البيانات العاجلة للحكومة حول أزمات مياه الشرب

مفتي الجمهورية يدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى

مفتي الجمهورية يدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى

"تعليم مطروح" ينظم مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة بالمجان

"تعليم مطروح" ينظم مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة بالمجان

النواب يوافق على تعديل 5 قوانين.. بينها القضاء العسكري ومجلس الدولة

النواب يوافق على تعديل 5 قوانين.. بينها القضاء العسكري ومجلس الدولة

الجنايات تستمع لشاهد على اغتيال أمين شرطة في قضية "خلية الوراق"

الجنايات تستمع لشاهد على اغتيال أمين شرطة في قضية "خلية الوراق"

الحكومة عن قانون المنظمات النقابية: "نعدله من أجل الصالح العام"

الحكومة عن قانون المنظمات النقابية: "نعدله من أجل الصالح العام"

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تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

"دهب" على رأس قائمة "ناشيونال جيوجرافيك" لأفضل المناطق السياحية

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"الناس للناس".. مبادرة مساعدة وتوعية: "الخير مش فلوس بس"

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