أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أن الجيش الإيراني تسلم منظومة "خرداد 15" للدفاع الجوي المصممة والمصنعة بخبرات مؤسسة الصناعات "جو - فضاء" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وأن هذه المنظومة رمز للاعتماد على القدرات الداخلية والمتخصصين الإيرانيين وإنجاز دفاعي مهم ومتقدم يتناسب مع التقنيات الحديثة في العالم، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع بأن "خرداد 15" قادرة على كشف أهداف كالمقاتلات والطائرات المسيرة على بعد 150 كم ومتابعتها على بعد 120 كم ومتابعة أهداف متخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم، كما أنها قادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف في آن واحد، والاشتباك مع 5 أهداف أخرى، مشيرا إلى القدرة على نصبها وتشغيلها في أقل من 5 دقائق.