قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تفاجأت بمدى اهتمام جمهور السوشيال ميديا بمسلسل "زي الشمس"، والذي عُرض خلال السباق الرمضاني الماضي، موضحًا أنها تعرضت لبعض السخرية والهجوم من البعض بسبب شخصيتها.

وأضافت "عبد الغفور"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر": "فيه ناس كتبت جه اليوم اللي نخاف من ريهام عبد الغفور تطلع لنا في أي حتة، أنا كنت بصراحة بجسد شخصية مخيفة".

فيما رد الفنان أحمد السعدني، أن أغرب رسالة وصلت إليه من متابعي المسلسل "صلاح السعدني وأشرف عبد الغفور معرفوش يربوا".