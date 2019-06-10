تواصل محافظة الجيزة أعمال استلام الأقماح من الموردين في ثالث أشهر الحصاد بجميع الصوامع والهناجر والشون التابعة لمختلف الجهات المعنية بأنحاء المحافظة، حيث يجرى التوريد لبنك التنمية والشركة العامة للصوامع والمطاحن والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن إجمالي ما جرى توريده من المزارعين بكل الصوامع والهناجر والشون بأنحاء المحافظة بلغ 202 ألف طن من الأقماح خلال شهر مايو 2019.

وأشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يجرى استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة، وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فطريات أو نسب رطوبة قد تؤثر على جودتها خلال عملية التخزين داخل الشون والصوامع والهناجر، والتي سبق وأن جرى تجهيزها لاستقبال الأقماح وتخزينها وفق أعلى معايير للجودة.

وأضاف محافظ الجيزة أن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة، وأنه يجرى متابعة الأعمال والرقابة الدورية على أماكن التخزين من خلال عدد من الجهات عل رأسها مديرية ومباحث التموين؛ للتأكد من صلاحية الأقماح للاستهلاك، مشيرا إلى أن عمليات التوريد مستمرة لحين استلام آخر دفعة من المخزون للمطاحن استعدادا لتوزيعها على المنافذ وتقديمها للمواطنين.