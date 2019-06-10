طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بضرورة العمل علي تشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبدالعال، مؤكدا أن الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، متابعا: "اللي بيموت مش بنلاقي مية نغسله به".

من ناحيته، طالب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل علي نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسيعد ليحقق النجاح في باقي المحافظات، وذلك بالعمل على تطوير المستشفى الجامعي.