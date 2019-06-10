تقرير سنوي لرئيس الوزراء عن إنجازات "تمويل العلوم والتكنولوجيا"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادتين "6، و7" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتنص المادة 6 على: "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود".

وتنص المادة 7: "يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كل أعمال وانجازات الهيئة مبيناً به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما جرى إنجازه منها".