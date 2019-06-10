استقبل الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، الدكتور دان سكار بيتي، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة دورنا بجلاتي بدولة رومانيا، بحضور الدكتور جمال تاج عبدالجابر، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور محمد عطية، وكيل الكلية ومنسق الزيارة.

رحب رئيس الجامعة بالدكتور دان سكار بيتي، وأشاد بالتعاون العلمي بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وكلية الهندسة بجامعة دورنا بجلاتي برومانيا.

وتناول اللقاء الجديد في مجال هندسة القوى والطاقة الميكانيكية ومدى إمكانية استفادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الهندسة بالجامعة من الزيارة.

كما أعرب الدكتور دان سكاربيتي، عن سعادته بزيارة جامعة جنوب الوادي، وقدم الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مشيدا بما شاهده من إنجازات بالجامعة.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر، عميد كلية الهندسة، إلى أن الزيارة تأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي وكلية الهندسة بجامعة دورنا برومانيا.

وأضاف أن الدكتور دان سكاربيتى ألقى محاضرة على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب بالكلية عن الاحتراق الداخلي بالمواد غير التقليدية، كما تفقد المعامل والورش بالكلية، وأشاد بالإمكانيات العالية الموجودة بكلية الهندسة والابتكارات العلمية، التي نفذها طلاب الكلية في مجال هندسة القوى والطاقة الميكانيكية، وتتضمن الزيارة أيضا جولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر ودندرة، وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس الجامعة هدية تذكارية للدكتور دان سكار بيتى.