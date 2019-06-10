قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، اليوم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضفيها مصر خلال الشهر الجاري.

وأضاف "راضي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ظروف استضافة مصر للبطولة جاءت كقصة نجاح بسبب الإنجازات التي تمت في الظروف الحالية، موضحا أن مصر قد حصلت على 16 صوتا من أصل 18 صوتا لتنظيمها لتلك البطولة الهامة: "إحنا بصدد نجاح كبير، والرئيس السيسي أكد استكمال النجاح".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي يتابع بشكل دقيق تفاصيل استعدادات تلك البطولة من تجهيزات لأرضيات الملاعب والتي تتم على أعلى مستوى عالمي وبشكل دقيق جدا، مشيرا إلى وجود غرف عمليات مركزية وفرعية وأخرى للطوارئ من أجل التجهيز الطبي والأمني وشركات النظافة وكل التجهيزات.