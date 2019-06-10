قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخواني الهارب في لندن هاني السباعي، هو المسئول عن تدريب الإرهابي "جون"، الذي نفذ عددًا من العميات الإرهابية، وظهر في مقاطع فيديو لتنظيم داعش الإرهابي، حيث كان يقوم بذبح ضحاياه.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الحكومة البريطانية تمنح السباعي 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً، مشيرًا إلى أنه يتجول بحرية في شوارع لندن، على الرغم من مشاركته في عدد من الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أنه جرى تجريمه وتجميد كل حساباته البنكية، مؤكدًا: "العالم كله بيقول عليه إرهابي، لكن إنجلترا دفعت مصاريف محاكمته، لما اتحاكم في المحاكم الأوروبية".

وأوضح، "أديب"، أن هذا الإرهابي، وصف هشام العشماوي، الإرهابي الذي تسلمته المخابرات العامة المصرية من الجيش الوطني الليبي بـ"المُعارض"، كما حرَّض بريطانيا ضد مصر بسببه، وطالب بشن هجمات إرهابية ضدها.

وعقَّب مقدم البرنامج، على هذا التصرف، قائلًا: "والله أنا مستعد أعمل اكتتاب شعبي ونعمل قضية ونروح الكلب ده، نرجعه مصر يتحاكم، الناس دي ما تتسبش، يا روح ما بعدك روح".