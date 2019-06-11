وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة لكل محبيه ومشاهديه، حيث ذكر أن المرض يُعد هدية من الله للإنسان، كما أن السرطان مثله مثل أي مرض آخر يجب الاهتمام بعلاجه ولا يجب فقدان الأمل، مضيفًا: "السرطان بالنسبة لي زيه زي القلب والسكر والبرد، لو قصرنا في علاجه ممكن نموت، ولازم نحاول نكتشفه بدري على قد ما نقدر".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه لا يجب أن ينهار أي إنسان حال اكتشاف مرضه بـ"السرطان"، مستطردًا: "خلوا المرض يقويكم ويقربكم من أهلكم أكتر، عمر ما تخلي المرض يكسرك، خد المرض بضحك".

وتابع: "مش عاوز أي مريض سرطان يبقى زعلان إن شعره هيقع، الشعر هيرجع تاني أقوى من الأول، أنا باخد كيماوي وهاخد كيماوي على مدار أربع شهور، وممكن شعري يقع في أي لحظة، وسألت قناة الحياة قولتلهم لو شعري وقع فيها مشكلة أكمل البرنامج قالوا لا طبعا تكمل عادي".

واختتم حديثه بتوجيه كلمات شكر لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قائلًا: "بشكرها جدا، دي وزيرة نشيطة، بشكرها على اهتمامها ودعمها هي وكل الوزراء".