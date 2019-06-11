مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

لقى منذ قليل، شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة الخارجة في الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى جبر مصطفى أحمد، 32 عاما، مقيم بمحافظة المنيا، وإصابة عصام أحمد فؤاد، 31 عاما، وهدى محمد عبدالرحمن، 58 عاما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة- الخارجة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.