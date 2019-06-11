خالد توفيق ودينا الشربيني والترجي.. أبرز ما بحث عنه المصريون الليلة

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أحمد خالد توفيق

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ57 لميلاد الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق بنشر صورة كرتونية له على صدارة صفحته الرئيسية.

ونشر ابن "العراب" محمد أحمد خالد، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" قائلا: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي- رحمة الله عليه- العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم".

جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

لم يستوعب أصدقائه المقربين منه رحيل الدكتور أحمد خالد توفيق عن الدنيا، وهو في رعيان شبابه، فشعور الفقد مازال يحاصرهم إلى الآن، لا يخفف من صعوبة الموقف سوى تذكر مواقفه والعودة إلى رائحته في مؤلفاته ورواياته، يجدون فيه بعضاً من السلوى والطمأنينة أنه «لا يزال هنا».

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رحل جسده عن عالمنا، لكن مازالت كتاباته حية في نفوس قراءه ومحبيه، فربما تتجسد في ذهنك الجثة التي كانت في "ما وراء الطبيعة" التي لم تكن بحقيقة، حيث تبادر إلى ذهنك بأنك داخل فيلم رعب وأنت في طفولتك.

بالصور لقطات نادرة من حياة الراحل أحمد خالد توفيق

أثرى الكاتب أحمد خالد توفيق مريديه برواياته وأسلوبه الممتاز، فعشق الكثيرون روعة خياله، وبعضهم تأثر بالرعب والبعض الآخر عاش في المساحات الشاسعة التي أخذهم إليها من أدغال أفريقيا إلى الساحل الشمالي، فهو "البطل ذو الألف وجه"، وحاكم "يوتوبيا".

لاقت روايات الدكتور أحمد خالد توفيق ابن محافظة الغربية، الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده رواجا كبيرًا بين القراء، واستطاع من خلالها تقديم صور فريدة لأبطال رواياته، بداية من رفعت إسماعيل العجوز العصبي بطل سلسلة "ما وراء الطبيعة"، مرورًا بعبير عبد الرحمن بطلة "فانتازيا" وعلاء عبد العظيم في "سفاري" حتى أصبح عراب الجيل بعد "يوتوبيا".

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أعلنت أسرة الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، عدم إقامة أي فاعليات في الذكرى الـ57 لميلاده، موضحة أن زوجته ما زالت في حالة نفسية سيئة.

بدوره، قال المستشار مجدي الجمل، شقيق زوجة الكاتب الروائي، إن الأسرة قررت عدم إقامة أية فاعليات بهدف إحياء الذكرى الـ 57 لميلاد الدكتور أحمد خالد توفيق، مشيرًا إلى أن هذا يعود إلى أن زوجته مازالت تشعر أن وفاة زوجها هو اليوم وليس في أبريل 2018، وحالتها النفسية سيئة.

وأوضح، أن بسبب ذلك، ترفض الأسرة وجود أى فاعليات في مناسبة ميلاده، أو وفاته، وتكتفي فقط بزيادة قبره كل اسبوع وقراءة الفاتحة له.

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عشق الكاتب الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق السينما منذ طفولته فكانت بالنسبة له العالم السحري الذي كتب عنه كثيراً فىي كتبه ومؤلفاته، وقال عنها "أشك فعلا في أن أي مخلوق على ظهر الأرض أحب فن السينما كما كنت في صباي".

إدمان "العراب" للسينما بدأ منذ طفولته عندما كان ينتظر تغيير إعلانات السينما الملصقة على الجدار المقابل لمنزله يوم الإثنين، وذهابه لرحلة مع والده إليها يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يرى بعض الأفلام نظراً لأن والده كان يجدها "أبيحة" وفقًا لوصفه في كتاب "أفلام الحافظة الزرقاء".

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تحل اليوم الذكرى الـ57 لميلاد الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الذي احتفل بميلاده لأول مرة محرك البحث "جوجل".

ورغم أن الراحل أحمد خالد توفيق له مسيرة حافلة من الإبداع، قدم خلالها عشرات الأعمال الروائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، إلا أنه لم تحول أعماله إلى أعمال فنية إلا بعد وفاته، رغم إعلانه في أحد في أحد لقاءاته التلفزيونية مع الكاتب بلال فضل، عن أمنيته التي يحلم بها دائمًا، قائلًا: "أحب الفن جدًا وأتمنى أن يتحول أحد أعمالي لعمل فني.. لا أنتظر اهتمام نقدي أو جوائز، الشيء الوحيد الذي أتمناه ويروادني دائمًا هو وصول أعمالي للشاشة.. وبخاصة السينما التي أعشقها".

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يخلط الكثيرون بين الشهرة والنجاح وخاصة ممن يحظى بمتابعين كثر وجماهير عريضة من المشاهير والكتاب وغيرهم فيعتبرون أن الشهرة هي النجاح رغم الفارق كبير بينهما، فقد يوجد أشخاص مشهورين دون أن تكون لهم أي بصمة نجاح، في الوقت الذي يوجد فيه أشخاص أصحاب نجاحات مهمة لكنهم ليسوا مشهورين.

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