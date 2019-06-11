قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، خالد علي إبراهيم علي ووكيل النيابة أحمد خالد فراج وأمانة سر محمد فرحات، بإحالة أوراق عاطل إلى المفتي لقتله شخص مع سبق الإصرار والترصد وتحديد جلسة 17 من يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس 3 متهمين آخرين شاركوه الجريمة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم "أحمد شوقي" استعان بـ"علاء أشرف" و"محمد عزت" و"خالد حسين" بدائرة مركز الخانكة لقتل المجني عليه أحمد محمد السيد عمدا بأن بيتوا النية لقتله وأعدوا له سلاح ناري"بندقية آلية" بحوزة الأول وتوجهوا إلى مسكنه بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، حيث خرج للمسكن أحاط به المتهم الثالث وقيده وأطلق الأول النار عليه واستقلا سيارة قيادة الثاني برفقة الرابع.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بمقتل أحمد محمد السيد، انتقلت الأجهزة الامنية وبسؤال شهود الواقعة أقروا بقيام المتهمين بقتل المجني عليه بسلاح ناري "بندقية آلية" بحوزة الأول وتوجهوا إلى مسكنه بسبب خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه، حيث خرج للمسكن احاط به المتهم الثالث وقيده وأطلق الأول النار عليه واستقلا سيارة قيادة الثاني برفقة الرابع، تم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي أحالتها للمحكمة وأصدرت حكمها السابق.