أوقف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تراخيص 4 عقارات تحت الإنشاء بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، لعدم وجود المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، إضافة إلى عدم تعليق لافتة مدونا عليها بيانات الترخيص.

جاء ذلك خلال جولة راشد في حي بولاق الدكرور، رافقه خلالها اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وقال محافظ الجيزة إنّه طبقاً لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بأنّه حال عدم وجود المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال الإنشائية بالترخيص الممنوح من الجهة الإدارية، أو عدم تعليق لافتة مدونا عليها بيانات الترخيص ومحدد بها عدد الأدوار، يتم ايقاف الأعمال.

وكلف راشد، رئيس حي بولاق، والإدارة الهندسية بالحي، بإيقاف التراخيص الصادرة للعقارات لحين مراجعة الترخيص، والتأكد من انّ الأعمال المنفذة على الطبيعة مطابقة للرسومات الهندسية الصادر على أساسها التراخيص، لافتا إلى استئناف الأعمال فور التأكد أنّ الأعمال المنفذة بالعقارات لا يشوبها أي مخالفات، ومطابقة للترخيص والرسومات الهندسية.

ووجّه محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على الإدارات الهندسية بالمتابعة الدورية للتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية، سواء بناء أو هدم، وحال ثبوت مخالفة للترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وخلال الجولة، وجّه راشد بتحرير محضر مخالفة بيئية لمغسلة الجزار بمدينة عامر، لقيام مالكها برش المياه بنهر الطريق العام، ما يتسبب في إهدار المياه وإتلاف الرصيف، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل محاضر رش المياه ومنع غسيل السيارات بالشوارع، لعدم إهدار المياه والحفاظ على كل قطرة ولحماية الأسفلت من التلف.

على جانب آخر، أغلق حي الهرم 10 محلات فضلا عن تشميعها، تدار دون ترخيص في شارع المحروقي واللبيني، كما تم رفع إشغالات مقاهي ومحلات بشارع الملك والصفا والمروة.