100 أسرة بالغربية مهددون بالتشرد.. والأهالي: عايزين نعيش مستورين

حالة من الغضب والاستياء، سيطرت على عدد من مناطق العشوائيات بمركزي المحلة وطنطا بمحافظة الغربية، إثر صدور قرارات من هيئة الأوقاف المصرية بإخلاء ما يقرب من 100 أسرة وعائلة من منازلهم، وهو ما آثار حفيظتهم لتجاهل مسئولي ديوان المحافظة، وغرفة العمليات بمجلس الوزراء لشكواهم.

"الوطن" انتقلت لتلك المناطق، والتى تضم سوق الجمعة، الكفرة الشرقية بمنطقة تل الحدادين.

وعبر أهلي تلك المناطق، عن مأساتهم من جانب مسئولي الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ قرارات تشريدهم، وإخلاء مساكنهم بالقوة الجبرية خلال الأيام المقبلة، وهو ما دفعهم إلى إرسال استغاثات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدته بتأمين حياة أطفالهم وذويهم، وتقنين أوضاعهم حسب امكانياتهم وظروفهم المعيشية - على حد تعبيرهم.

"والله أحنا حياتنا بقت صعبة، وأنا وأسرتي عايشين بتل الحدادين منذ 40 عام، وظروفي المعيشية قاسية لعدم وجود دخل ثابت".. بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "الوطن" الحاج مصطفي أحمد عشماوي، أحد سكان المنطقة، لافتًا أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات من هيئة الأوقاف المصرية بإخلاء طرفهم وقرارات بطردهم من مساكنهم وفق جدول زمني أسبوع على الأكثر.

وناشد "عشماوي" الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة العشرات من الأسر والتى يعيش بينها كبار السن والعجزه من رجال والسيدات المصابين بالأمراض المزمنة، ومن حملة المعاشات الشهرية حيث لا يزيد دخلهم عن 450 جنيه شهريًا.

وأوضح، أن الأهالي جمعوا توقيعات وأرسلوا استغاثات إلى مجلس الوزراء وهيئة الأوقاف للمطالبة بتقنين أوضاعهم بدلًا من الطرد وتشريد أبنائهم إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات لمسئولي الأمن والمرافق والاشغالات للاستعداد بحملة أمنية وتهديد حياتهم خلال الأيام المقبلة.

وعلى بعد خطوات لم تتجاوز 5 مترات، وقفت الحاجة ليلي محمد سيدة عجوز لم تتجاوز العقد السادس من عمرها ترتدي جلبابًا ممزقًا، غلب علي وجهها البشوش، رغم هرم سنها وهي تردد عبارات ممذوجة بدموعها "عليه العوض ومنه الخير، لينا ربنا ورئيسنا، وعايشين أنا وجيراني على باب الله".

وتابعت: "منطقة تل الحدادين عشنا بها كافة ذكرياتنا، وملامح تربية أبنائنا، بخلافها هيبقي مفيش غير الشارع، ومعرضين للنوم فى الخيام، لعدم وجود اي ملجأ يسترنا في أيام وظروف الحياة الصعبة حاليًا".

في المقابل، أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى المحاسب حامد هبيلة سكرتير عام محافظة الغربية، رئيس غرفة العمليات والطوارىء بضرورة فحص شكاوى سكان مناطق العشوائيات المذكورة، وفحص أوليات تقنين أوضاعهم وفق معايير القانون، والحفاظ على أسرهم وعائلاتهم فى الفترة المقبلة.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلى رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا ورئيس حي أول طنطا بالضرورة التدخل الفوري بما يصب فى صالح الدولة، ودراسة أحوال الأسر ومعيشتهم، والتأكد من أحقيتهم فى صرف أى مساعدات لدعهم فى ظل ظروف الاجتماعية التى يعيشون فيها.