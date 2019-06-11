عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح المشرف على تنفيذ المتحف الكبير.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والطرق المؤدية إليه على أعلى مستوى، استعدادا لافتتاح هذا الصرح العملاق.

وخلال اللقاء، أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف على تنفيذ المتحف الكبير، الانتهاء من الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية، واستحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%، والانتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل إتجاه، ونفق حماية المرافق وتم البدء في أعمال الحفر.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى إجراءات تطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير، أهمها مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى، وطرق (المنصورية – الفيوم – الهرم – فيصل)، ومطلع الطريق خلف مساكن الضباط، والنفق المقترح أسفل الطريق الشمالي المستجد، والقطاع العرضي لمحور المنصورية بعد تطويره.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية بدراسة مخطط المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع المحافظة، كما تعد "مخطط استخدام أراضٍ" للمناطق 1 و 2 و3 المحيطة بالمتحف الكبير.

وفيما يخص تطوير منطقة سقارة، أوضح الجزار أنّ استشاري المشروع يعمل على الانتهاء من الرسومات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وجار مخاطبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الطريق بالمنطقة، وتعد وزارة الإسكان التصميمات اللازمة فضلا عن تنفيذ وتمويل أعمال التطوير، فيما تقوم وزارة الآثار بتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، وفقا لبروتوكول تعاون جار الإعداد له في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، لفت الجزار إلى أنّ شركة "الكراكات المصرية" تعد برنامجا زمنيا بناءً على البيانات الواردة من استشاري المشروع بالأعماق المطلوبة ببحيرة عين الصيرة، وتحدد الشركة التكلفة وموافاة محافظة القاهرة بها، مضيفا أنّ استشاري المشروع سينتهي من تحديد مناسيب الممشى حول البحيرة وكذلك أراضي المنطقة المحيطة بالبحيرة والانتهاء منها قبل نهاية أعمال التكريك.