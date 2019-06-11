أعلنت غرفة شركات السياحة، انّها ستفتح باب التسجيل للشركات لحجز بصمة الحجاج الذين فازوا بالقرعة، بداية من الأحد المقبل، واختيار أحد فروع شركة تسهيل بالقاهرة أو بالمحافظات لإجرائها.

وأضافت الغرفة في المنشور الذي أرسلته لأعضائها اليوم، أنّه سيتم أخذ البصمة للحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 عاما، وأنّه يتطلب حضور المواطن شخصيا ومعه أصل جواز السفر الخاص به.

وأوضحت الغرفة أنّ البصمة الحيوية للحج مستقلة عن بصمة العمرة، وليس لها علاقة بها، وفي حال أخذ البصمة لمعتمر ولم يستخدمها، فإنّ هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج، موضحا أنّ البصمة الحيوية للحج مجانا وليس لها أي رسوم.