أعدمت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، 3.5 طن مخدرات متنوعة بالمدفن الصحي بمقلب قمامة قلابشو ببلقاس بمحافظة الدقهلية تنفيذا لقرار النيابة العامة وتمت عن طريق حرق ودفن صحي للكمية التي جاءت حصيلة عدة قضايا مخدرات بمحافظة الدقهلية.

وأكد مصدر مسؤول، أن المخدرات جرى إعدامها حسب قواعد الإعدام الصحية وبحضور القيادات الأمنية والنيابة العامة.

وضمت اللجنة التي نفذت قرار النيابة، مندوبا من إدارة الحماية المدنية، ومندوب من فرع شؤون البيئة والصحة والمباحث الجنائية ومكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.