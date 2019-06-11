أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية، عن مد فتح باب التقدم للتحويلات لمدارس النيل المصرية بفروعها الخمس (أكتوبر - العبور - بورسعيد - المنيا - قنا) وذلك حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري.

شروط التحويلات بمدارس النيل المصرية

1- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على مؤهل جامعي عالي (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونًا (يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل).

2- في حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم إلى مدارس النيل المصرية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر.

3- أن يكون ولي الأمر مسؤولًا عن توصيل نجله من وإلى المدرسة، في حالة قبوله بالمدارسة وليس له مكان في الأتوبيس أو لا يصل الأتوبيس إليه.

4- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة، وهي تغطي المهارات الآتية: المظهر الشخصي والسلوك، مهارات الرياضيات، المعرفة والمعلومات العامة، المهارات الحركية، ومهارات التفكير.

5- يتم قبول الطلاب طبقًا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

6- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطًا تفضيليًا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا.

7- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلاب المقبولين فقط، ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله في حالة القبول من عدمه.

8- لابد من حضور الوالدين (أو الوصي القانوني على الطفل) للمقابلة الشخصية.

9- يتم تقييم الوالدين (أو الوصي القانوني على الطفل) وفقًا للإطار التالي:

(مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولي الأمر - أو الوصي القانوني على الطفل - على أساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلائم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إداراتها).

10- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وحدة شهادة النيل الدولية والمدارس بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الوحدة والمدارس.

11- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يحق لإدارة الوحدة فصل الطالب من مدارس النيل المصرية حال اكتشافها في أي عام دراسي وليس لولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويض.

12- الرسوم الإدارية للمتقدم لا ترد سواء إذا رغب ولي الأمر في الانسحاب أو لم يتم قبول الطفل وذلك بعد الاتصال بولي الأمر للحضور لإجراء الاختبارات.

ويمكنك التقديم عبر الرابط الإلكتروني من هنـــــا، ولن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.