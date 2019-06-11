حبس موظف بالمنيا زوّر شهادة ميلاد نجله لينسبه لزوجته العرفي

قرر المستشار شادي رفعت، وكيل النائب العام، حبس موظف بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير إخطار مولود من أحد مراكز التوليد الخاصة لتزوير نسب المولود لأم غير أمه.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقى بلاغا من الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا يتهم فيه "ع- ع- م" موظف، بتزوير أوراق ثبوتية "إخطار مولود" بحسب قانون حماية الطفل المصري لقيد المولود ونسبه لزوجته الأولى "ف- ح-س" رغم أنها لم تلده بناء على تقدم شقيق الزوجة بشكوى لمكتب صحة المنيا رابع ضد نسيبه مدعيا زواجه عرفيا من "ن-ض" حرصا على تقاضيها معاش زوجها المتوفي.

أكدت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا صحة الواقعة وأن الطفل يبلغ من العمر حاليا عام ونصف وفي حضانة جدته لأبيه.

بسؤال زوجة المتهم أنكرت نسب المولود لها كما أنكرت الطبيبة تحرير إخطار الولادة المزور واتهمته بسرقة الإخطار وتزويره.

أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم بإشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الزوجة العرفية وكلفت إدارة شرطة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح قيد المولود حرصا على حق الطفل في نسبه الحقيقي.