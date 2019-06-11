قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات بخصوص الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي والتي لم يقم أصحابها بتنفيذ أي تنمية بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف سعد، "أخطأنا خطأ فادح بحق الساحل الشمالي عندما تم تخصيص أراض تحولت لقرى سياحية تعمل لشهرين فقط خلال العام، وتتحول بعدها لمدينة أشباح".

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميه لبني عسل وخالد أبوبكر، أن الحكومة حصرت 2 مليار متر مربع تم تخصيصهما كأراض بالساحل الشمالي بواجهة ساحلية ستصل لـ470 كيلومترًا، بحسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الحكومة راجعت كافة العقود واكتشفت تخصيص أراض منذ 20 عاما، ولم يتم وضع حجر واحد فيها؛ وستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات، التي تصل لفسخ العقود ومن ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى بأسعار جديدة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعطت فرصة أخيرة لدفع الغرامات من قبل المستثمرين عن المدة، التي لم يتم فيها أي تنمية غير أن القرى المبنية بالفعل انتهى أمرها، ولكن بعضها تم بناؤه على جزء من الأرض، وستطبق عليها الإجراءات وهي ضمن خطه مدينة العلمين الجديدة.