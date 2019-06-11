أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فرق مراقبة الأغذية بمركز بلقاس بتكثيف الرقابة والمرور على 39 منشأة غذائية وفرش بالسوق في إطار مراقبة مدى سلامة وجودة السلع المعروضة.

وأوضح مكي أن فرق مراقبة الأغذية شنت عدة حملات في قرى "أبو دشيشة والستاموني والحفير" التابعة لمركز بلقاس حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية و32 فرش في السوق، وقامت بإعدام 190 كيلو بطاطس و9 كيلو جبن، بالإضافة إلى كميات من الموز والخوخ والتفاح والفلفل والطماطم لتلفها وعدم صلاحيتها للاستهلاك وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم سحب 21 عينة وإرسالها للمعمل، وتحرير 6 محاضر جنح صحية بشأن المخالفات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار حملات التفتيش على منافذ الأغذية والمحلات والأسواق لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين على الفور.