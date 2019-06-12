بعد تخصيص نسبة لهم.. مطالب ذوي الإعاقة بالصندوق الجديد: مشروعات وثقافة

أعلنت اللجنة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، عن تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي الإعاقة، وذلك بتخصيص 80 مليون جنيه لصالح هذا الصندوق.

جاء ذلك الاجتماع بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة، واللواء محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين عضو اللجنة التنفيذية، وإبراهيم كرم الرئيس التنفيذي للصندوق، وتامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري للصندوق، وريهام أبو اسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق.

وعن طموحات خالد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في 12 ديسمبر 2018، عن تخصيص أموال من صندوق تحيا مصر، لإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين أوضاعهم في كافة المستويات.

وأضاف حنفي لـ"الوطن"، أنه يأمل أن يهدف الصندوق على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق الدورات المختلفة مثل ريادة الأعمال والحاسبات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريبهم على الحرف المختلفة.

وتابع حنفي أنه من المرجح أن يكون الصندوق تابعا للإدارة التنفيذية لصندوق "تحيا مصر"، وأن أعضاءه من إدارة صندوق تحيا مصر، ومسؤولين من المجلس القومي للإعاقة.

بينما قال المهندس أحمد رأفت، مدير السوشيال ميديا بإحدى الشركات المصرية، إن صندوق ذوي الإعاقة جاء تنفيذا لوعد الرئيس لذوي الإعاقة بإنشاء صندوق لهم وتخصيص مبلغ كبير لهذا الصندوق.

وأضاف رأفت لـ"الوطن"، أن الصندوق يعد خطوة جيدة، فهو من الممكن أن يساعد بعض الحالات الصحية التي تحتاج إلى تكلفة عالية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للأجهزة التعويضية التي يحتاجها أصحاب الإعاقات المختلفة.

وتابع أنه يأمل يتم استثمار أموال الصندوق بإقامة مشروعات يعمل بها أصحاب الإعاقات المختلفة، لمساعدتهم في حياتهم، مؤكدا أنه يجب على ذوي الإعاقة أن يكونوا أول المتبرعين لهذا الصندوق لأنه يمثل مستقبلهم.