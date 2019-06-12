يؤدي طلاب الثانوية العامة في أسيوط، اليوم، امتحان نهاية العام في مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط تكثيف أمني في محيط اللجان، واستعدادات خاصة وفرتها مديرية التربية والتعليم.

فيما يواصل "كنترول أسيوط"، أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة، وتشمل أوراق إجابات محافظات (المنيا - الوادي الجديد - قنا - الأقصر – أسوان) وذلك بمقر مدرسة ناصر الثانوية العسكرية وتستمر حتى نهاية الجدول المعتمد لها.

وأوضح مصدر بـ"كنترول أسيوط"، أنَّ جملة مقدري درجات أوراق إجابات كنترول أسيوط يبلغ 6 آلف و392 مقدرًا بينهم 1389 لمادة اللغة العربية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن مقارّ التقدير جرى إعدادها جيدًا مع التأكد من صلاحيتها لاستقبال المقدرين بعد تجهيزها وتوفير سبل الراحة بها من مراح ومبردات مياه لتسهيل أعمالهم، إلى جانب أعضاء الأمن المكلفين بأعمال تأمين المقار.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ تمّ توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 278 ألفا و20 طالبا يؤدون الامتحان في 79 لجنة، إذ يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط استعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.