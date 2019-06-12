تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة، بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك إيمانا من وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستثمار في تدخلات تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أساسًا لتنمية رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة الذي يعد أولوية في خطة التنمية الوطنية "رؤية 2030".

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة أنّ الهدف العام من المشروع تنمية الطفولة المبكرة، من خلال استثمار الأطفال الصغار إمكاناتهم التنموية، لافتا إلى تطبيق الهدف من خلال عاملين، الأول بدعم الوالدين ومقدمي الرعاية في التنشئة والتربية الإيجابية، والثاني بمنح الأطفال الصغار فرص متساوية في الحصول على خدمات أساسية في الصحة والتغذية والحماية والتعليم المبكر.

وتابعت الوزارة في بيانها أنّه تم تنفيذ عدة ورش عمل بهدف مشاركة ومناقشة أهمية التواصل الاستراتيجي من أجل تنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن إطلاق عملية تفاعلية لتصميم خارطة طريق لاستخدام التواصل الاستراتيجي، كأداة لتحقيق أهداف تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الوطني.

وأوضح البيان أنّ ورش العمل أسهمت في تحديد أولويات التواصل الاستراتيجي، من أجل تنمية الطفولة المبكرة وتوضيح تأثيره ودوره ونُهُجه، لافتا إلى أنّه سيتم من خلال المراكز التطوعية اتباع منهج جديد وفقا لمعايير فنية لدعم تنمية الطفولة المبكرة من جميع نواحيها، أي التغذية والتحفيز المبكر والحماية والصحة".