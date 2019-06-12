فريق من النيابة ينتقل لسماع أقوال مصابي حادث طرة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات مبرة حلوان والبنك الأهلي وحلوان العام وجراحات اليوم الواحد بالبساتين، لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي شهده كوبري طرة بطريق الأوتوستراد، وأسفر عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 10 آخرين.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث انتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت المعاينة المبدئية للحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بسيارتي أجرة، ورجحت تحريات المباحث أن سبب الحادث هو السرعة الجنونية أثناء القيادة.

وقال شهود العيان للنيابة، إن سبب الحادث هو قائد السيارة الميكروباص، حيث حاول تفادى سيارة ملاكي، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أجرة أخرى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارات أجرة وملاكي أعلى كوبرى طرة، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

وقال مصدر إن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة الملاكي، ما أدى إلى تصادمها بسيارتي الأجرة.