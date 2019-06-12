أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين فى قضية حرق ملهى ليلى بمنطقة العجوزة، ورفضت المحكمة طعن المتهمين وهم كل من محمد عبدالرحمن تركى، وشهرته «المجنون»، ومحمد جمال محمد أبواليزيد، وشهرته «ميكى»، ومحمد عماد محمد على، وشهرته «حماصة»، وأخيراً محمود سعدى على أحمد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ترجَّل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا نحو «ملهى ليلى» بمنطقة العجوزة، ثم ألقوا زجاجتَى «مولوتوف» على واجهته، وعادوا مسرعين إلى الدراجات البخارية، وانطلقوا فارين، كما أطلقوا عياراً نارياً من فرد خرطوش، حتى اشتعلت النيران بمدخل الملهى بالكامل وحالت دون هروب العاملين به والنجاة بأنفسهم، وتصاعدت أبخرة الدخان بالداخل، ومع ضعف التهوية بالمكان وانغلاقه التام، انتشر غاز أول أكسيد الكربون، ليحصد أرواح 17 عاملاً بالملهى، توفوا نتيجة استنشاقه فماتوا بإسفكسيا الخنق.

وألقت المباحث القبض على المتهمين فى مدينة السويس، خلال محاولتهم الاختباء والهروب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول «حماصة»، وتم بإرشادهم القبض على المتهم الثالث قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع فى منزل خاله بمدينة أكتوبر.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة أن اثنين من المتهمين تم منعهما من دخول البار، ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام، وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما متهمان آخران، وبحوزتهم زجاجات مولوتوف، وقال أحدهما: «كنا عايزين نعلِّم على المحل يا باشا».