رئيس "الهيئة السورية للاجئين": عُشر لاجئي العالم موجودون في مصر

قال المهندس تيسير محمد النجار، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، إن عُشر لاجئي العالم موجود في مصر، كما أن مصر لا تردد هذا أمام الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن كما تفعل بعض الدول.

وأضاف "النجار"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أن اللاجئين غير العرب متواجدون في مصر أكثر من العرب، مؤكدًا أن هناك دولا بها عدد لاجئين أقل من مصر بكثير وتصرخ للمؤسسات الدولية وتتلقى مخصصات على ذلك.

وتابع: "الدولة المصرية دائما ما تنادي بالاستثمار وتنشيط السياحة، إحنا موجودين هنا كسائحين، وفي نفس الوقت بنشتغل يعني استثمار، فالسوريون ليسوا عالة على أحد".