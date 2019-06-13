قال عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، إن هناك 24 مليون مصري لديهم حساب توفير في مكاتب البريد، أي يُعني ثُلث الشعب المصري، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليا على إلغاء كل الدفاتر اليدوية، ويتم تحويلها إلى دفاتر خصم مباشر فوري.

وأضاف "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن 90% من الخدمات الحكومية يتم تقديمها في مكتب البريد مثل استخراج شهادة المخالفات للمرور، وكذلك شهادات الميلاد، ودفع فواتير المياه والغاز، وشحن عدادات الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم ميكنة أغلب فروع البريد، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين في الهيئة والذي يبلغ عددهم 50 ألف موظف، حيث قال "بشكر كل العاملين في الهيئة اللي شغالين ومش عارفين هيروحوا الساعة كام".