"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض مسرحية "3 أيام × الساحل" للفنان محمد هنيدي على مسرح كايرو شو موفينبيك بـ6 أكتوبر الساعة 10 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 و750 و1000 جنيه.

- عرض مسرحية الملك لير، على مسرح كايرو شو، 9 مساء، وأسعار التذاكر 250، 350، 500، 750، 1000، 1500 جنيه.

- عرض كارمن، على مسرح الهناجر، 8 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

- عرض إكسير الحب على المسرح الكبير بدار الأوبرا، 8 مساء.

- حفل علي الحجار على المسرح المكشوف، في دار الأوبرا، وسعر التذكرة 125 جنيها.

- حفل مي كمال، في رووم آرت سبيس، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.