تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1038 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 1017 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة ضمن "حملة انضباط"، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضيتين إتجار بالمخدرات، و81 قضية تموين متنوعة، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، ومراقب هارب، و8 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 77 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 349 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.