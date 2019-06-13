أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن كمية الأقماح التي جرى توريدها حتى صباح اليوم، بالشون والصوامع بلغت 254105 أطنان بما يعادل 1694033 إردبا، مشيرا إلى انتهاء حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، والتي قدرت بـ355659 فدانا، عبارة عن 274171 فدان ائتمان، و68354 فدان إصلاح زراعي و13134 فدان استصلاح.

وقال المحافظ، إن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح 33 شونة، متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعة للنوبارية، تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طنا، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وشدد اللواء هشام آمنة، على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية.