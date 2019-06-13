تصّدر الجزء الثاني من فيلم الأنميشن "The Secret Life of Pets" قائمة عائدات التذاكر في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 108 ملايين دولار، بينما لم تتجاوز إيرادات الفيلم حاجز الـ80 مليون دولار.

الفيلم من إخراج كريس رينواد، وبطولة أصوات النجوم كيفن هارت، تيفاني هاديش وهاريسون فورد.

يتابع الفيلم قصة الكلب "ماكس" وأصدقائه من الحيوانات الأليفة خلال حياتهم السرية التي تبدأ بعد أن يتركهم ملاكهم كل يوم.

يُذكر أنَّ الجزء الأول من الفيلم جرى إصداره في 2016، وحقق إيرادات وصلت إلى 875 مليون دولار.