استقبل الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدير المكتب الإقليمي بمحافظة الغربية، لمؤسسة مصر الخير غادة جبريل، وتم خلال اللقاء بحث إطلاق مشروع حاضنة تكنولوجية لاحتضان الأفكار العلمية والمبتكرات البحثية الحديثة لشباب الباحثين والرواد وتبني أفكارهم للوصول بها إلى المجال التطبيقي الذي يخدم المجتمع والبيئة بمحافظة كفر الشيخ.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الحاضنة ستقدم حزمة من الخدمات بجانب الدعم المالي للطلاب النابغين في مجال التكنولوجيا والنانو تكنولوجي.

وأضاف أن الحاضنة تهدف إلى مساعدة الطلاب المبتكرين لتحقيق أفكارهم وتنفيذ النماذج الأولية الخاصة بهم واختبارها بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية علمية وعملية تهدف لتشجيع المبتكرين الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية اقتصادية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن حاضنة رواد الأعمال توفر جسر بيئة عمل متكاملة لابتكارات الطلاب الناشئة القائمة على التكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي وتعتبره نواه لإنشاء وادي التكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ في إطار المرتكزات البحثية والاهتمام بتخصصات علوم المستقبل.